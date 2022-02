Ucraina: sanzioni Usa non comprendono sistema Swift, ma opzione resta praticabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso della Russia a Swift (Sistema per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali) non fa parte degli elementi presi di mira nel primo pacchetto di sanzioni varato dagli Stati Uniti e dagli alleati europei in risposta al riconoscimento delle repubbliche separatiste nell'Ucraina orientale, ma l'opzione non è fuori discussione. Lo ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione Biden. "Swift non fa parte del primo pacchetto di sanzioni che abbiamo implementato", ha detto il funzionario durante una conferenza stampa. "Ma non stiamo eliminando Swift dal tavolo, rimarrà un'opzione che possiamo utilizzare a seconda di come la Russia farà la sua prossima mossa", ha concluso.(Nys)