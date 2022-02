Paraguay: condotta mega operazione contro il traffico di droga con Dea ed Europol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Paraguay e dell'Uruguay in collaborazione con l'agenzia antidroga statunitense Dea e l'Europol hanno condotto martedì una maxi operazione contro una rete dedita al traffico di droga tra il sudamerica l'Africa e l'Europa. Nel corso dell'operazione - denominata "A oltranza" e definita dalle autorità di Assunzione come "la più massiccia mai condotta contro il narcotraffico"- sono stati effettuate oltre 100 perquisizioni, eseguiti sette ordini di cattura dei 30 emessi dalla giustizia, e sequestrati beni per oltre 100 milioni di dollari. L'organizzazione smantellata sarebbe legata ai sequestri di due ingenti di carichi di cocaina effettuati in Belgio, per un totale di oltre 12 tonnellate, e un terzo in Olanda per oltre 4 tonnellate. (segue) (Brb)