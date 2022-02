Ucraina: il primo ministro del Giappone annuncia l'imposizione di sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone adotterà una serie di sanzioni economiche a danno della Russia e delle due repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk, in risposta al formale riconoscimento di queste ultime da parte di Mosca e allo schieramento di forze militari russe sui loro territori. Lo ha annunciato oggi il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Tokyo sospenderà l'emissione di visiti ai funzionari delle due regioni e congelerà i loro asset, oltre a proibire lo scambio di merci coi due territori ucraini e l'emissione e lo scambio di titoli di debito sovrano russo in Giappone. Kishida ha sottolineato l'importanza di coordinare la risposta alle iniziative della Russia con gli altri Paesi del G7. Le sanzioni sono simili a quelle annunciate dagli Stati Uniti ieri, 22 febbraio. "Sollecitiamo con forza la Russia a tornare agli sforzi per spezzare l'impasse tramite il processo diplomatico", ha detto Kishida. (segue) (Git)