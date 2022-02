Ucraina: il primo ministro del Giappone annuncia l'imposizione di sanzioni alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli Stati Uniti stanno chiamando a raccolta i loro più importanti alleati in Asia per rendere più efficaci le sanzioni contro la Russia in risposta all'operazione militare lanciata il 21 febbraio in Ucraina e al riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Lo scrive la rivista "Foreign Policy", che cita tre fonti governative secondo le quali l'amministrazione del presidente Joe Biden avrebbe già ricevuto il sostegno di Singapore, Giappone e Taiwan su misure di controllo delle esportazioni che avrebbero l'obiettivo danneggiare seriamente l'economia russa. I tre Paesi sono tra i maggiori produttori al mondo di semiconduttori, microchip per computer e altri dispositivi tecnologici dai quali la Russia dipende. Secondo le fonti, il coinvolgimento degli alleati asiatici dimostra come le sanzioni varate da Washington abbiano "un effetto domino" sul piano globale e possano essere attuate ben oltre i confini dell'Europa.