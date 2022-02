Ucraina: il primo ministro del Giappone annuncia l'imposizione di sanzioni alla Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento usato dalla Casa Bianca è lo stesso usato per colpire il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei: si tratta della cosiddetta Regola del prodotto diretto estero (Foreign direct product rule, Fdpr), che estende la giurisdizione statunitense su prodotti realizzati con software o tecnologia Usa, anche se questi vengono fabbricati da compagnie straniere all’estero. Se attuato, l’Fdpr può colpire molti settori dell’economia russa che altrimenti resterebbero impermeabili alle sanzioni tradizionali, impedendo a Mosca d’importare prodotti tecnologici fondamentali per la sua industria degli idrocarburi, per la difesa e l’aviazione, per la realizzazione di auto, smartphone e altri prodotti di consumo. “Tutti i semiconduttori del mondo sono creati con almeno una parte di tecnologia Usa”, ha spiegato a “Foreign Policy” un ex dirigente del dipartimento del Commercio di Washington, Kevin Wolf. “A differenza delle sanzioni, la nuova regola colpisce i prodotti, e la nazionalità delle compagnie che li realizza è irrilevante”. (Git)