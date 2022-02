Cina-Giappone: funzionario ambasciata Pechino temporaneamente arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Un funzionario dell'ambasciata del Giappone a Pechino è stato posto temporaneamente agli arresti dalle autorità cinesi nella giornata di lunedì 21 febbraio. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Giappone, che ha reagito inoltrando una protesta formale alle autorità cinesi. Secondo le informazioni fornite dal ministero, il funzionario è stato arrestato mentre era impegnato in affari ufficiali, e scarcerato a distanza di alcune ore. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato che Tokyo "non può ignorare l'incidente, e non lo accetterà mai". L'ambasciata cinese a Tokyo ha però respinto la protesta, replicando tramite una nota che il funzionario giapponese "è stato sottoposto a indagini e interrogato in accordo con quanto prescritto dalla legge". Ieri il viceministro degli Esteri del Giappone, Takeo Mori, ha convocato l'incaricato d'affari ad interim dell'ambasciata cinese a Tokyo, Yang Yu, chiedendo a Pechino scuse ufficiali e l'impegno a evitare la ripetizione di incidenti analoghi, e affermando che l'arresto temporaneo del funzionario costituisce una palese violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Una richiesta analoga è stata formulata dall'ambasciatore del Giappone in Cina, Hideo Takumi. (Git)