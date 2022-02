Giappone: Camera bassa approva bilancio record da 107mila miliardi di yen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera bassa della Dieta del Giappone ha approvato ieri, 22 febbraio, una legge di bilancio record da 107.600 miliardi di yen (938 miliardi di dollari) per l'anno fiscale 2022. Il bilancio generale dello Stato giapponese per l'anno fiscale che inizierà il primo aprile prossimo segna così il decimo record annuo consecutivo, per effetto del forte aumento della spesa sociale e del bilancio della Difesa. L'approvazione del bilancio da parte della Camera bassa è stato inusualmente rapido, come non avveniva dal 1999, quando il bilancio di previsione per il successivo anno fiscale era stato approvato addirittura il 19 febbraio. La rapida approvazione della legge di spesa è stata agevolata dal voto favorevole del Partito democratico (Pd), prima forza di opposizione parlamentare al governo. Il segretario del Pd, Yuichiro Tamaki, ha spiegato che il suo partito ha accettato di sostenere il disegno di legge in cambio dell'impegno del governo a reintrodurre una clausola per il taglio delle accise sui carburanti al superamento della soglia di 160 yen al litro. La legge di spesa dovrà ora passare al vaglio della Camera dei consiglieri; la Costituzione del Giappone prevede l'entrata in vigore automatica del bilancio entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera alta. (Git)