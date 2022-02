Germania: ministro Economia, sarebbe stato più saggio non costruire Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stato “più saggio” per la Germania “non costruire” il gasdotto Nord Stream 2, che collega il Paese alla Russia attraverso il Mar Baltico. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Ard”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che l'Europa ha bisogno di diversificare le fonti di approvvigionamento dell'energia e non di “un grumo di rischio del Mar Baltico”. Secondo Habeck, per troppo tempo ci si è illusi di poter considerare il Nord Stream 2 “soltanto da un punto di vista politico-economico”. Tuttavia, ha evidenziato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, la politica energetica è sempre “da valutare in termini di politica di sicurezza e geopolitica”. Nella giornata di ieri 22 febbraio, il governo federale ha temporaneamente sospeso la procedura di approvazione dell'attivazione del Nord Stream 2, già congelata dall'Agenzia federale delle reti (Bnetza). La decisione dell'esecutivo tedesco ha fatto seguito al riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dall'Ucraina delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Per Habeck, il progetto Nord Stream 2 potrebbe essere definitivamente cancellato. (Geb)