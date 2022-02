Malesia: scandalo 1Mdb, ex banchiere illustra legami tra Goldman e l'ex premier Najib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex banchiere di Goldman Sachs Tim Leissner ha testimoniato ieri a New York, nel corso di una udienza del processo intrapreso dalla magistratura Usa in merito al ruolo della grande banca d'investimento statunitense nello scandalo del fondo d'investimento sovrano malese 1Malaysia Deveolpment Derhad (1Mdb). Il processo vede imputato un altro ex banchiere di Goldman, Roger Ng, ex funzionario della banca statunitense. Il governo degli Stati Uniti accusa Ng e Leissner di corruzione, di aver aggirato le norme di rendicontazione e di riciclaggio di denaro proprio nel contesto degli affari di Goldman con il fondo sovrano malese. Secondo la pubblica accusa, Ng e i suoi presunti co-cospiratori, tra i quali Low Taek Jho - noto come Jho Low - si sarebbero macchiati di malversazioni per 2,7 miliardi di dollari sottratti al fondo. Il denaro sarebbe stato destinato al loro uso privato e per finanziare la corruzione di funzionari dei governi di Malesia e Abu Dhabi, così da accelerare gli affari di Goldman Sachs. Dalle prime udienze del processo sarebbe emerso in particolare il ruolo cruciale di Roger Ng e di Leissner - che all'epoca dei fatti contestati lavoravano per la banca in Malesia - nell'agevolare gli affari illeciti di Jho Low sul piano privato, nonostante quest'ultimo fosse stato inizialmente respinto da Goldman come cliente. (segue) (Nys)