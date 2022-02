Malesia: scandalo 1Mdb, ex banchiere illustra legami tra Goldman e l'ex premier Najib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa collaborazione, iniziata nel 2008, avrebbe avuto origine il piano criminale che portò a sottrarre miliardi di dollari al fondo d'investimento sovrano malese. Secondo quanto testimoniato da Leissner, tra i mezzi illeciti utilizzati per agevolare gli affari di Jho Low figuravano anche favori economici al primo ministro malese allora in carica, Najib Razak, a sua volta al centro dello scandalo. Tra le altre cose, proprio Leissner avrebbe aiutato ad organizzare un incontro tra Najib e l'allora amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, prima di una importante emissione obbligazionaria che proprio Goldman avrebbe intrapreso per conto del fondo 1Mdb nel 2012. I fatti contestati a Ng e ai suoi ex soci risalgono infatti soprattutto al biennio 2012-2013, quando la banca Usa investì 6,5 miliardi di dollari di 1Mdb ricavandone 600 milioni di dollari. Ng, un cittadino malese estradato negli Stati Uniti nel 2019, si trova attualmente in libertà vigilata. (Nys)