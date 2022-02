Ucraina: Scholz, la pace in Europa è minacciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “pace in Europa” è “minacciata” dalla crisi tra Russia e Ucraina, con una “minaccia di guerra per un Paese dell'Europa orientale”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Per il capo del governo federale, il rischio di un conflitto tra Mosca e Kiev mette “in discussione molto che negli ultimi anni è stato dato per scontato”. Per esempio, si tratta dell'immutabilità dei confini in Europa. Per questo, ha evidenziato Scholz, “è così importante aver concordato che la sovranità nazionale non venga in discussione e che e frontiere non siano più modificate”. Tuttavia, per il cancelliere tedesco, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto “proprio questo”, con il riconoscimento dell'indipendenza dall'Ucraina delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Nel condannare la decisione di Putin, Scholz ha sottolineato: “È una violazione del diritto internazionale e ci dovrebbe preoccupare, mi preoccupa”. Il cancelliere ha aggiunto che gli è stato “sempre chiaro” di non farsi “illusioni” sul titolare del Cremlino. Chiunque abbia seguito le dichiarazioni di Putin negli ultimi anni, ha osservato Scholz, sa infatti che vi sono dei piani in contrasto per uno sviluppo pacifico in Europa. (segue) (Geb)