Ucraina: Scholz, la pace in Europa è minacciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Scholz, ora è importante agire lungo due direttrici. In primo luogo, si devono annunciare sanzioni contro la Russia in caso di violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina. Secondariamente, è necessario “utilizzare tutti i possibili canali di comunicazione per andare avanti con la via diplomatica” nella risoluzione della crisi tra Mosca e Kiev. Tuttavia, ha avvertito il cancelliere tedesco, “non bisogna illudersi, la situazione è difficile e minaccia la pace”. Intanto, per Scholz, si deve ascoltare esattamente quanto detto da Putin e fare di tutto per assicurarsi che non arrivi così lontano, “finché è in nostro potere”. Questa possibilità, ha infine affermato il capo del governo federale, verrà sfruttata “in grande accordo con l'Unione europea, la Nato e gli Stati Uniti”. (Geb)