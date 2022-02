Germania-Russia: Scholz allude a stop definitivo per Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha alluso alla possibilità che la Germania fermi definitivamente il Nord Stream 2, gasdotto tra il Paese e la Russia attraverso il Mar Baltico. “Nessuno dovrebbe scommettere” sull'attivazione dell'infrastruttura, ha dichiarato Scholz nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard” nella serata di ieri 22 febbraio. Il capo del governo federale ha aggiunto che “ora siamo molto lontani” dall'entrata in funzione del gasdotto russo-tedesco. Nelle ore precedenti, il cancelliere aveva comunicato che la Germani ha fermato temporaneamente la procedure di autorizzazione all'attivazione del Nord Stream 2, già sospesa dall'Agenzia federale delle reti (Bnetza) a novembre del 2021 per questioni giuridiche. La decisione dell'esecutivo guidato da Scholz ha fatto seguito al riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dall'Ucraina delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Per il cancelliere, si tratta di “una violazione del diritto internazionale” e la Russia schiera al confine dell'Ucraina truppe sufficienti per un'invasione su vasta scala di questo Paese. La situazione è “molto minacciosa”, ma vi è ancora una speranza residua per una soluzione pacifica della crisi tra Mosca e Kiev. “Dobbiamo insistere e non arrenderci quando la situazione è difficile”, ha infine affermato Scholz. (Geb)