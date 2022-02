Giappone: Covid, record di decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno attribuito al Covid-19 319 nuovi decessi nelle 24 ore di ieri, 22 febbraio, superando per la prima volta dall'inizio della pandemia la soglia di 300 decessi giornalieri. Il dato giunge in concomitanza con un calo della curva dei contagi rilevato già dalla scorsa settimana. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal ministero della Salute, Osaka ha registrato nelle scorse 24 ore un totale di 63 decessi attribuiti al coronavirus, un dato assai superiore a quello di Tokyo, dove i decessi sono stati 25. Il numero dei pazienti affetti da sintomatologia grave ammonta complessivamente a 1.504, nove in più rispetto a lunedì. (segue) (Git)