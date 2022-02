Giappone: Covid, record di decessi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone segnalano un numero record di focolai di Covid-19 nelle residenze per anziani del paese, nonostante il bilancio giornaliero dei nuovi casi nel Paese sia in costante calo dall'inizio del mese di febbraio. Il ministero della Salute giapponese ha ricevuto le segnalazioni di 455 nuovi focolai di contagio nelle rsa nella settimana sino al 13 febbraio, un record assoluto per quel Paese e un dato nove volte superiore a quello del mese precedente. Gli esperti puntano l'indice contro gli scarsi progressi nella somministrazione delle terze dosi, che sono state somministrate sinora a circa il 36 per cento dei giapponesi ultra 65enni. (Git)