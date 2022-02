Bolivia: inviato speciale Onu, "la giustizia nel Paese è lontana dalla gente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bolivia la giustizia è lontana dalla gente. Ad affermarlo è stato l'inviato speciale delle Nazioni Unite (Onu) per l'indipendenza della giustizia, Diego Garcia Sayan, in una conferenza stampa tenutasi oggi al termine di una visita ufficiale iniziata il 15 febbraio. L'inviato Onu ha riassunto le sue osservazioni in nove punti che, ha detto, "rappresentano aspetti essenziali che emergono come conclusioni preliminari di una settimana di intenso lavoro". Il primo e principale aspetto emerso, ha detto Sayan, e che "la giustizia è lontana dalla gente nella misura in cui si vede che c'è un'urgenza nella società boliviana affinché si dia una risposta a drammi anche quotidiani e si assiste alla comprensibile reazione di fronte a scarcerazioni prodotto della corruzione". (segue) (Bua)