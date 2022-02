Bolivia: inviato speciale Onu, "la giustizia nel Paese è lontana dalla gente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sayan ha rilevato inoltre una "breccia considerevole" nell'accesso alla giustizia da parte delle donne dimostrata dai molti casi di femminicidi rimasti irrisolti e impuniti. Secondo il funzionario Onu solo il 31 per cento dei casi di femminicidio giunti a istanza processuale tra il 2013 ed il 2021 si sono conclusi con una sentenza. Tra le osservazioni anche quella relativa alla necessità di aumentare il numero di procure dedicate alla violenza contro le donne.Sayan ha effettuato una critica anche all'utilizzo eccessivo della carcerazione preventiva, che dovrebbe riguardare solo gli imputati con una sentenza o accusati di delitti gravi. Un ulteriore punto osservato è quello dell'affollamento delle carceri considerato "drammatico". In questo senso l'inviato ha affermato che "lo Stato è responsabile per l'incolumità di ogni detenuto". (segue) (Bua)