Bolivia: inviato speciale Onu, "la giustizia nel Paese è lontana dalla gente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sayan ha fatto riferimento in particolare al caso di dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez affermando che "in tutti i casi bisogna rispettare tutte le garanzie processuali e le norme del dovuto processo, incluso quello di Jeanine Anez", ha detto Sayan. L'inviato Onu ha quindi osservato che con circa mille giudici in tutto il Paese ogni giudice deve occuparsi di almeno 500 casi. D'altra parte, ha affermato, con solo un totale di 54 difensori pubblici il diritto alla difesa è di fatto "inaccessibile". Un altro punto rilevato è quello dell'assenza di una legge di accesso all'informazione e della conseguente scarsa trasparenza degli atti pubblici, considerato "un punto essenziale di uno Stato democratico" (segue) (Bua)