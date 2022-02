Sardegna: emendamento della giunta alla Finanziaria, 40 milioni per gli allevatori sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci fermeremo certo qui - aggiunge il presidente Solinas - Il mondo delle campagne rappresenta una ricchezza primaria della Sardegna e attende da troppo tempo un rilancio complessivo e organico. Questo è il primo passo di un grande progetto di rilancio che prevede il sostegno sistematico alle aziende agricole sarde con un abbattimento strutturale dei costi di produzione. Un rilancio in termini anche quantitativi, perché il nostro obiettivo è quello di ricoltivare la Sardegna riportando i giovani nelle campagne, verso l’agricoltura e l’allevamento. Ma questo obiettivo si può raggiungere solo rendendo nuovamente competitiva e attrattiva l’impresa agricola e zootecnica sarda. Dopo le aziende zootecniche sono imminenti nuove misure anche per i comparti dell’ortofrutta e della cerealicoltura". (segue) (Rsc)