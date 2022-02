Sardegna: emendamento della giunta alla Finanziaria, 40 milioni per gli allevatori sardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore sardo ha anche osservato che il "mondo delle campagne non può più aspettare. Ogni passo successivo sarà frutto di un confronto franco e aperto con gli imprenditori agricoli e zootecnici e con le loro organizzazioni di categoria, in un clima costruttivo di collaborazione tra mondo imprenditoriale e istituzioni. Una nuova stagione di dialogo che porti a rendere più agevole il lavoro delle nostre imprese, anche con l’abbattimento dei tempi della burocrazia che rallenta l’applicazione pratica dei sostegni destinati alle campagne. La Regione, oggi più che mai è vicina al mondo delle aziende agricole e zootecniche, al quale guarda con gratitudine e ammirazione, con la consapevolezza che non può esserci economia virtuosa in Sardegna senza il prezioso lavoro, frutto di tanti sacrifici, di chi lavora nelle campagne tenendo in vita un’attività che non è solo economica, ma è anche tradizione e cultura". (Rsc)