Paesi Bassi: liberati alcuni ostaggi dal negozio Apple di Amsterdam

- Alcune tra le persone che erano rimaste intrappolate all'interno di un negozio Apple ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, sono state liberate. Lo ha confermato la polizia in una dichiarazione, riportata dal quotidiano "The Holland Times". Almeno un sospetto e un ostaggio dovrebbero ancora essere nell'edificio. Le unità speciali della polizia olandese hanno iniziato un'operazione nel centro di Amsterdam dopo che un uomo armato di pistola ha preso alcuni ostaggi nel magazzino. "C'è una persona con un'arma da fuoco nel negozio. Le forze di polizia sono sul posto con diverse unità e reparti speciali sulla scena per far tornare la situazione sotto controllo", si legge sul profilo Twitter della polizia di Amsterdam.(Res)