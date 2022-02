Ucraina: Kuleba, aggressione russa più grande catastrofe da seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione portata avanti dalla Russia a danno dell’Ucraina ha precipitato il mondo “sull'orlo della più grande catastrofe dalla Seconda Guerra Mondiale". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Washington. Anche il capo della diplomazia statunitense ha espresso una posizione simile, evidenziando che un dispiegamento di forze come quello attuale da parte di Mosca in Europa non si vedeva dal 1945.(Nys)