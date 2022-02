Imprese: Heywood (Cnh Industrial), piano al 2024 dimostra trasformazione della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano strategico al 2024 di Cnh Industrial è “una chiara dimostrazione della significativa trasformazione che la società sta intraprendendo: viviamo in un mondo dinamico e operiamo in settori competitivi, ma io ho fiducia nel nostro team e nella nostra strategia". Lo ha detto Suzanne Heywood, presidente di Cnh Industrial, commentando il piano presentato in occasione del Capital Markets Day di oggi a Miami. "Il consiglio di amministrazione e io appoggiamo totalmente il piano presentato qui oggi, e sosteniamo l'impegno del senior leadership team orientato a una crescita ispirata ai clienti, alla sostenibilità e al miglioramento continuo della cultura aziendale, che porterà risultati per tutti gli stakeholder coinvolti", ha aggiunto. (Com)