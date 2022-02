Ucraina: Canada annuncia sanzioni contro Russia e aumento truppe in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato che Ottawa si appresta a imporre sanzioni alla Russia e ad aumentare la sua presenza militare in Lettonia, come risposta al riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk. Lo scrive il quotidiano "Toronto Star", precisando che 460 membri aggiuntivi delle forze armate canadesi verranno inviati in Lettonia e nella regione circostante per sostenere la Nato e suoi Stati membri. Trudeau ha inoltre spiegato che il Canada si sta coordinando con gli alleati per isolare finanziariamente la Russia. L’annuncio giunge dopo che nelle scorse ore sia Unione europea che Stato Uniti hanno annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni che andrà a a colpire istituzioni finanziarie e persone fisiche legate al governo russo.(Res)