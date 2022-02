Ucraina: Guterres, riconoscimento russo Luhansk e Donetsk "colpo di grazia" ad accordi Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito il riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk come il "colpo di grazia" agli accordi di Minsk. "È un colpo mortale per gli accordi di Minsk approvati dal Consiglio di sicurezza. I principi della Carta delle Nazioni Unite non sono un menu. Non possono essere applicati in modo selettivo", ha affermato Guterres.(Nys)