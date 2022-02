Ecuador: tasso disoccupazione sale al 5,4 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Ecuador nel mese di gennaio del 2022 è stato del 5,4 per cento. Il tasso corrisponde a un contingente di 458.573 persone senza lavoro nel paese. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inec), evidenziando che il tasso è dell'1,3 per cento più alto rispetto a dicembre 2021. Si tratta anche del dato più alto degli ultimi 7 mesi dopo il record negativo registrato a maggio del 2021 con il tasso del 6,3 per cento. Cresce inoltre il lavoro informale. Secondo l'indagine dell'Inec, lo scorso gennaio il 53,1 per cento degli occupati era nel settore informale dell'economia. Questo indicatore è aumentato di 2,5 punti percentuali nell'ultimo mese e di 2,1 nell'ultimo anno. Inoltre il tasso di sottoccupazione si attesta al 22,6 per cento. Il tasso è simile a quello di gennaio 2021 quando era del 22,5 per cento.(Brb)