Usa-Ucraina: Biden vede ministro Esteri Kuleba e promette sostegno a economia e sicurezza

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a Washington, riaffermando che la sua amministrazione continuerà a fornire assistenza alla sicurezza e sostegno macroeconomico a Kiev. E' quanto si legge nella relativa nota ufficiale della Casa Bianca. "Biden ha aggiornato il ministro degli Esteri Kuleba sulla risposta degli Stati Uniti alla decisione della Russia di riconoscere la presunta 'indipendenza' delle cosiddette pubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina, compreso l'ordine esecutivo emesso ieri sera e il nuovo pacchetto di sanzioni annunciate oggi. Ha anche affermato che gli Stati Uniti continueranno a fornire assistenza alla sicurezza e sostegno macroeconomico all'Ucraina", spiega il comunicato. Biden ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha anche confermato la disponibilità di Washington a cooperare con gli alleati per rispondere "in modo rapido e deciso a qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina", conclude la nota.(Nys)