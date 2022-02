Pa: Brunetta, pratiche burocratiche saranno tracciabili come i pacchi di Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2022 100 mila persone saranno assunte nella Pubblica amministrazione e andranno a cambiare in meglio la nostra Pa. La renderanno più giovane, più preparata, più gentile. Presto ci sarà più trasparenza. Possibile che oggi possiamo tracciare un pacco che ordiniamo online, ma non riusciamo a sapere a che punto è una pratica? Io vorrei che fosse tutto tracciabile come avviene con Amazon, con il pacco che ci arriva a casa. E non voglio sapere soltanto dov’è il pacco, ma anche chi è il responsabile del procedimento. Tra qualche mese tutto questo sarà legge e diventerà possibile”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervistato da Monica Setta a “Il Sorpasso”, su Rai Isoradio. “La Pubblica amministrazione è per tutti. Lavoro perché sia gentile, efficiente, dalla parte delle famiglie e delle imprese. La Pubblica amministrazione non è un grazioso regalo: è il nostro ospedale, la nostra scuola, il nostro poliziotto, il nostro burocrate di fiducia. La Pa siamo noi”, ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)