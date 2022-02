Sardegna: assessore Lavori pubblici, impegno della Regione per sfruttare opportunità Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento, l’esponente della Giunta Solinas ha posto l’accento sulla necessità di formare i giovani e, guardando agli appalti pubblici, di semplificare le procedure: “Al deficit conclamato del sistema infrastrutturale sardo corrisponde un deficit di risorse umane – ha spiegato - Mancano giovani con competenze all’altezza delle sfide che abbiamo davanti e che richiedono un impegno straordinario in termini di formazione e di maggiori opportunità occupazionali. A questo serve accompagnare uno snellimento delle procedure, una forte azione di semplificazione, a partire dal Codice degli appalti”. Guardando all’operato della Regione in termini di collegamenti sicuri e accessibilità dei territori, l'assessore ha evidenziato il lavoro di modernizzazione in corso in tutta l’Isola. (segue) (Rsc)