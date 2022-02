Ucraina: Argentina esprime "preoccupazione" per sviluppi crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Argentina ha espresso la sua "preoccupazione per gli sviluppi della situazione generatasi in Ucraina". E' quanto afferma una nota del ministero degli Esteri di Buenos Aires dove si "riafferma" anche la necessità che tutte le parti coinvolte avanzino in un negoziato diplomatico che permetta un'uscita politica alla crescente tensione con l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali". In questo senso, prosegue la nota, l'Argentina "esorta tutte le parti coinvolte a risolvere le loro differenze attraverso il dialogo nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale sulla soluzione pacifica delle controversie, il non uso della forza tra gli Stati e il pieno rispetto dei diritti umani".(Abu)