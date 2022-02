Brasile: Bolsonaro partecipa a insediamento nuovo presidente centrale idroelettrica Itaipù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso il ministero degli Esteri, hanno partecipato anche i ministri degli Esteri, Carlos França, e dell'Energia, Bento Albuquerque. França ha sottolineato che, con Itaipu, Brasile e Paraguay sono diventati partner privilegiati. "L'impianto ha rappresentato uno dei principali investimenti per la nostra sovranità e sicurezza energetica, a maggior ragione negli anni '70, quando la rapida crescita dell'economia nazionale era minacciata dall'improvviso aumento del prezzo del petrolio. Tra gli anni '90 e 2000, Itaipu ha fornito circa un quarto di tutta l'elettricità consumata in Brasile e rappresenta ancora oggi circa il 10 per cento della nostra matrice di consumo", ha affermato. (Brb)