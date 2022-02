Bolivia: inviato speciale Onu, "la giustizia nel Paese è lontana dalla gente" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima considerazione ha riguardato il meccanismo di designazione delle alte corti della Giustizia per mezzo del voto popolare. Pur senza mettere in dubbio la legittimità delle attuali autorità, Sayan ha osservato che tali autorità sono state elette con una bassa percentuale di voti a favore grazie al massiccio astensionismo e alle schede bianche o annullate. "La quantità reale di voti a favore di coloro che oggi ricoprono tali funzioni è di una percentuale non maggioritaria che solleva molti dubbi sul fatto che tale meccanismo non abbia bisogno di alcuni ritocchi o alcune revisioni", ha detto. In conclusione l'inviato Onu ha rilevato che ci sono coincidenze unanimi su due punti: "la necessità di rivedere il meccanismo di designazione dei giudici e di un grande accordo sulla riforma della Giustizia". (segue) (Bua)