Ucraina: Cremlino, Putin non ha seguito conferenza stampa Biden su sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, non ha seguito la conferenza stampa in cui l’omologo statunitense, Joe Biden, ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni verso Mosca, relativo agli ultimi sviluppi in Ucraina. Lo ha detto all’agenzia russa “Sputnik” il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che il presidente Putin era in una riunione di lavoro. “No, non l'abbiamo visto. Il presidente era in una riunione di lavoro", ha detto Peskov rispondendo ai giornalisti.(Rum)