Sardegna: assessore Lavori pubblici, impegno della Regione per sfruttare opportunità Pnrr

- “Trasporti efficienti, infrastrutture moderne e accessibilità dei territori sono le condizioni necessarie per garantire una ripresa economica robusta e duratura e per assicurare alla Sardegna adeguati livelli di sviluppo. La Regione è impegnata a creare le condizioni affinché la Sardegna possa essere in grado di superare i ritardi cronici che la affliggono e affrontare con più serenità le sfide future, anche grazie alla leva del Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR”. Lo ha detto l’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, nel corso del suo intervento al tavolo di confronto per lo sviluppo organizzato dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano in collaborazione con le altre strutture camerali sarde e con Uniontrasporti. L’assessore Salaris ha evidenziato l’impegno della Regione per accorciare le distanze che in termini di sviluppo dividono la Sardegna dalle altre regioni. “L’indice di accessibilità della Sardegna è inferiore del 75 per cento rispetto a quello del resto d’Italia, la Sardegna è tra le ultime regioni in Italia nell’indice di competitività. Non solo: indicatori come il livello di innovazione e quello delle infrastrutture, per il quale l'isola è fra le ultime in Italia, sono la prima causa di deficit stradale e ferroviario. Siamo impegnati nel cercare di invertire questi trend garantendo il massimo sforzo e il massimo impegno al servizio della Sardegna e dei sardi”. (segue) (Rsc)