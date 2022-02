© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, sarà in Vietnam dal 23 al 25 febbraio, per incontrare funzionari governativi, rappresentanti della società civile e leader aziendali per creare consenso sulle azioni chiave per affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione verso un'economia basata sull'energia pulita. Lo rende noto il dipartimento di Stato.(Nys)