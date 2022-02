Donbass: ministri Esteri G7, forte condanna ad azioni russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi del G7 hanno condannato con forza la decisione russa di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass e di inviare truppe nella regione. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dal ministero degli Esteri tedesco dopo la riunione in videoconferenza di oggi. "Oggi la ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha presieduto la riunione ministeriale del G7 insieme all'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue. Nel loro invito i ministri hanno fortemente condannato il riconoscimento da parte della Russia delle aree non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk e la decisione di dispiegare truppe russe in queste aree", si legge nella dichiarazione. (Geb)