Difesa: Serbia, ministero degli Esteri smentisce export di armi verso il Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il colpo di stato in Myanmar, prosegue il comunicato, la Serbia ha valutato attentamente la nuova situazione in quel Paese e nel marzo dello scorso anno ha deciso di non consegnare armi a questo Paese né in base ad accordi conclusi in precedenza né a nuove richieste di esportazione. Conformemente a tale decisione, il ministero degli Esteri della Repubblica di Serbia ha bloccato diverse richieste di trasporto di armi in Myanmar e nuove richieste di esportazione di armi e equipaggiamento militare. La Serbia, precisa ancora la nota, ha informato di ciò il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in una lettera, che gli è stata inviata all'inizio di quest'anno dal rappresentante permanente della Serbia presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra. Pertanto, conclude il ministero, la Serbia ritiene di non aver violato alcuna disposizione delle convenzioni internazionali di cui è firmataria, nonché alcuna norma di diritto internazionale generalmente accettata. (Seb)