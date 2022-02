Centrodestra: Meloni, dopo elezione Mattarella non ci siamo ancora incontrati con Salvini, vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'elezione al Quirinale di Sergio Mattarella non ho più sentito Matteo Salvini. Non ci siamo ancora incontrati, ma è già accaduto in passato che ci fossero dei periodi in cui non ci sentivamo. Valuteremo, vedremo". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista in onda questa sera a "Cartabianca", su Rai3. (Rin)