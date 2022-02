© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma Cartabia della giustizia "è, come si dice a Roma, una 'romanella', una mano di bianco che non risolve nulla". Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista in onda questa sera a "Cartabianca", su Rai3. (Rin)