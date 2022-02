Sardegna: assessore Lavori pubblici, impegno della Regione per sfruttare opportunità Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia e la necessità di rilancio delle economie locali hanno indotto a modificare le strategie regionali puntando su opere diffuse nel territorio – ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas - Sia nelle ultime rimodulazioni di fondi sia nella programmazione di fondi FSC, la scelta è andata su interventi immediatamente cantierabili relativi ad opere diffuse nei territori e per le quali, dato l’importo non eccessivamente elevato, è certamente possibile la partecipazione alle gare d’appalto da parte di imprese dei territori, con una immediata positiva ricaduta economica”. In chiusura, l’assessore ha evidenziato le opportunità che derivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR, “una sfida da non perdere e per la quale sarà necessaria la massima collaborazione fra Enti per accelerare le procedure. Oggi il PNRR ci dà la possibilità di avere risorse per le opere idrauliche (205 mln), per le ciclovie (33 mln), per l’edilizia residenziale pubblica (46 mln), a cui si aggiungono gli otre 127 milioni su opere stradali, idrauliche e porti (delibera Cipess) (Rsc)