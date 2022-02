Imprese: Wine (Cnh Industrial), piano al 2024 solida base per avanzare con velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale al 2024 di Cnh Industrial rappresenta “una solida base per avanzare con determinazione e velocità”. Lo ha detto l’amministratore delegato, Scott Wine, commentando il piano presentato in occasione del Capital Markets Day odierno a Miami. “Le potenziate capacità dei nostri business dedicati a Agriculture e Construction faranno leva sui nostri punti di forza competitivi e sulle risorse acquisite: tutto questo è sostenuto da un team di vasta esperienza, unito da obiettivi comuni, che sarà capace di compiere azioni audaci in tutta l'organizzazione per i nostri stakeholder”, ha detto, aggiungendo che il piano consentirà alla società di continuare a fornire prodotti “con tecnologia leader a livello globale agli agricoltori e ai professionisti delle costruzioni di tutto il mondo". (Com)