Open: Renzi, da Senato maggioranza schiacciante affinché pm fiorentini rispettino legge, è una bella giornata

- "Il Senato oggi si è espresso con una maggioranza schiacciante perché anche i pm fiorentini rispettino la legge e la Costituzione. Una bella giornata". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito al via libera dell'Aula di palazzo Madama alla proposta della Giunta delle elezioni di attivazione di un conflitto di attribuzione per gli atti relativi a un procedimento penale, quello relativo alla vicenda Open, nei confronti dell'ex premier. (Rin)