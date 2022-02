Ambiente: Sanna (CMRC) su firma contratto di fiume, oggi parte fase operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'approvazione in Consiglio, che ha assegnato il ruolo di coordinamento alla Città metropolitana di Roma Capitale per guidare il processo di individuazione dell'operatività degli obiettivi condivisi, questo pomeriggio "è stato formalizzato, assieme ai partner, il "Contratto di Fiume" Tevere. "Con la firma di oggi - si legge in una nota di Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma- iniziamo un percorso condiviso per rilanciare le politiche ambientali che riguardano il fiume Tevere, previste nel lavoro elaborato assieme agli altri partener pubblici e privati. La Città metropolitana, grazie anche al voto del consiglio, alla spinta del sindaco Roberto Gualtieri e all'impegno del Consigliere Delegato Damiano Pucci, si è assunta l'onere e l'onore di coordinare un lavoro complesso e strategico che valorizzerà il tratto del Tevere da Castel Giubileo fino alla foce del mare. In questo percorso saranno coinvolti per competenza territoriale alcuni Municipi di Roma e Comune di Fiumicino. Un programma denso di opere ecosostenibili e di politiche ambientali che cambieranno il volto di un fiume carico di storia che ha da sempre rappresentato una risorsa unica per la Capitale e per i territori che attraversa. Da oggi, assieme a tutti gli altri partner di lavoro, parte la fase operativa del progetto che consegnerà ai cittadini che amministriamo un nuovo volto del percorso del Tevere e una nuova fase delle politiche ambientali".(Com)