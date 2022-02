Energia: premier greco Mitsotakis, accelerare lavori per interconnettore con Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta lavorando per accelerare la costruzione dell'interconnettore del gas con la Bulgaria, in quanto si tratta di un'infrastruttura "vitale" per i due Paesi. Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ricevendo oggi una delegazione bulgara ad Atene guidata dal vicepremier e ministro delle Finanze Assen Vassilev e dal ministro dell'Energia Aleksander Nikolov. "E' particolarmente importante per la Bulgaria diversificare le fonti di approvvigionamento del gas", ha osservato Mitsotakis.(Gra)