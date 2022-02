Open: Bellanova, nell'intervento di Renzi la dignità delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "La dignità delle istituzioni, la separazione dei poteri come fondamento della nostra democrazia e principio ineludibile della carta costituzionale, la responsabilità cui l'informazione, come presidio delle libertà costituzionali, non può venire meno: tre passaggi magistrali nell'intervento di Matteo Renzi. E' questa la posta in gioco che Renzi ha voluto e saputo affermare oggi, ed è una posta in gioco che ha a che fare con il ruolo e l'autonomia della politica e il coraggio delle classi dirigenti. Peccato per chi ancora una volta non ha capito". Lo scrive sul suo profilo Facebook Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. (Rin)