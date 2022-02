Ucraina: Biden, Putin ha preparato terreno per ulteriori azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha preparato il terreno per ulteriori azioni nel Donbass e non si può escludere che punti ad arrivare persino alla capitale ucraina Kiev. Lo ha dichiarato il presidente statunitense, Joe Biden, nella conferenza stampa in cui ha annunciato le nuove sanzioni contro la Russia decise da Washington. "Più avanza la Russia nelle sue azioni, più andremo avanti con la durezza delle sanzioni", ha evidenziato Biden. Le azioni della Russia, secondo Biden, "sono una violazione flagrante del diritto internazionale" e per questo serve una risposta unita della comunità occidentale. "Abbiamo agito con la Germania affinché il Nord Stream 2 non andrà avanti”, han sottolineato il presidente statunitense annunciando un aumento delle forniture di difesa all'Ucraina e chiarendo che "gli Usa, insieme agli alleati Nato, difenderanno tutte le parti del territorio della Nato".(Res)