Difesa: Serbia, ministero degli Esteri smentisce export di armi verso il Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha negato che il Paese esporti armi in Myanmar ad uso del regime militare. "Per quanto riguarda l'affermazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul Myanmar, Thomas Andrews, secondo cui la Serbia è uno dei Paesi che forniscono armi alle attuali autorità di quel Paese, vorremmo sottolineare che la Serbia sta adempiendo a tutti i suoi obblighi internazionali nel campo delle armi ed equipaggiamento militare", si legge nella nota. Il ministero aggiunge che "il rapporto del relatore speciale, che, tra l'altro, parla del ruolo della Serbia nel fornire armi all'esercito del Myanmar, si basa principalmente su speculazioni e fonti anonime, e non su fatti verificati a livello internazionale". La Serbia, si legge ancora nella nota, condanna fermamente ogni forma di violenza e violazione dei diritti umani e sostiene la copertura completa di tutti gli eventi in Myanmar e, a tal fine, la Serbia ha votato per la risoluzione 75/287 dell'Unsc, adottata il 18 giugno 2021. (segue) (Seb)