Ucraina: Biden, sanzioni contro istituzioni finanziarie, debito sovrano russo e oligarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense, Joe Biden, ha annunciato "la prima tranche" di sanzioni contro la Russia in risposta al riconoscimento russo delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Biden ha spiegato che Washington ha stabilito sanzioni contro alcune istituzioni finanziarie della Russia, contro il suo debito sovrano e contro alcuni oligarchi russi. "Loro condividono i giochi corrotti delle politiche del Cremlino e devono condividerne anche il dolore", ha sottolineato. Riguardo le sanzioni contro gli istituti di credito russi, il presidente Usa ha menzionato in particolare la banca Veb. Secondo Biden, quanto fatto nelle scorse ore da Putin potrebbe essere il preludio "dell'invasione dell'Ucraina". "Più avanza la Russia nelle sue azioni, più andremo avanti con la durezza delle sanzioni", ha evidenziato Biden. "Abbiamo agito con la Germania affinché il Nord Stream 2 non andrà avanti”, ha rimarcato il presidente statunitense. (Res)