Francia: presidenziali, ambientalista Jadot raccoglie i patrocini necessari alla candidatura

- Il candidato del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) alle presidenziali francesi, Yannick Jadot, ha ottenuto i 500 patrocini di rappresentanti istituzionali necessari a partecipare alle elezioni di aprile. Con 566 firme, Jadot diventa il settimo candidato ad aver raggiunto la soglia richiesta insieme al presidente Emmanuel Macron, la repubblicana Valérie Pecresse, la socialista Anne Hidalgo, il comunista Fabien Roussel, il leader di Resistons Jean Lassalle e quella di Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. La leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha annunciato la sospensione della sua campagna elettorale fino a quando non avrà ottenuto i circa quaranta patrocini che gli mancano. La legge prevede che ogni candidato deve raccogliere il sostegno di almeno 500 figure istituzionali elette come parlamentari o sindaci. Il primo ministro Jean Castex ha invitato le associazioni di rappresentati istituzionali ad una riunione per giovedì mattina con l'obiettivo di discutere del problema.(Frp)