© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- - Congresso organizzato dalla Cisl Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci. Cambiare in sicurezza". Il presidente di Unindustria Angelo Camilli interviene alla tavola rotonda "il Giubileo chiama, Roma risponde" insieme al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e, tra gli altri, Lorenzo Tagliavanti Presidente Cciaa di Roma, Tommaso Tanzilli presidente Ebtl Lazio, Niccolò Rebecchini Presidente Acer. Presso il The Carpegna Palace Hotel Domus Mariae a Roma - Ore 11:30.- "Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy" evento organizzato dall'autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. Confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della Capitale, per il valore che la Blue economy riveste nella ripresa e ripartenza del sistema paese. Partecipano il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Presidente dell'Autorità Portuale Pino Musolino e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Presso la sala Vittoria Colonna, via Vittoria Colonna 11 (Piazza Cavour) a Roma - Ore 15. (segue) (Rer)